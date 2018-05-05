2018/05/05 | 02:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت دراسة أمريكية حديثة أن إصدار المرء صوت "شخير" مرتفع يضعف الجمجمة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("الشخير" بصوت مرتفع يدمر الجمجمة ويؤدي للوفاة) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("الشخير" بصوت مرتفع يدمر الجمجمة ويؤدي للوفاة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).