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2018/05/05 | 02:16
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- كشفت دراسة أمريكية حديثة أن إصدار المرء صوت "شخير" مرتفع يضعف الجمجمة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("الشخير" بصوت مرتفع يدمر الجمجمة ويؤدي للوفاة) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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