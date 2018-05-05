ترامب يجتمع مع نظيره الكوري الجنوبي يوم 22 مايو

2018/05/05 | 02:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن البيت الأبيض في بيان، اليوم السبت، أن رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، سيجتمع مع نظيره الكوري الجنوبي مون جاي إن، يوم 22 مايو/ أيار الجاري.

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