غلاف آس : مدريد عاصمة أوروبا

2018/05/05 | 03:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هاي كورة – عنونت صحيفة اس الاسبانية عبر غلافها الرسمي لطبعة اليوم السبت ” مدريد عاصمة أوروبا ” إشارة إلى وجود فريقين من مدريد في نهائيي دوري الابطال والدوري الاوروبي ( ريال مدريد ، أتلتيكو مدريد ) .

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