السبت 5 أيار 2018 م (19 شعبان 1439 هـ)
English | كوردى


غلاف آس : مدريد عاصمة أوروبا
2018/05/05 | 03:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- هاي كورة – عنونت صحيفة اس الاسبانية عبر غلافها الرسمي لطبعة اليوم السبت ” مدريد عاصمة أوروبا ” إشارة إلى وجود فريقين من مدريد في نهائيي دوري الابطال والدوري الاوروبي ( ريال مدريد ، أتلتيكو مدريد ) .

sc4.hihi2.com/wp-content/uploads/2018/05/hihi2-2018-05-04_23-41-08_303707-200x105
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (غلاف آس : مدريد عاصمة أوروبا) نشر أولاً على موقع (هاي كورة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (غلاف آس : مدريد عاصمة أوروبا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (هاي كورة).

كامل التفاصيل في: هاي كورة ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ أخبار السد | الغيابات والتشكيل المتوقع قبل مباراة الأهلي
⋙ الجزائري رياض محرز يسحب طلب الانتقال من ليستر سيتي
⋙ 🔴 جاري نيفيل: أداء لاعبو مانشستر يونايتد بشع
⋙ رئيس رومانيا يصف المذكرة حول نقل سفارة بلاده إلى القدس بالخطأ
⋙ صدور العدد الخمسون لصحيفة الحدث الاسبوعي من لندن
بالفيديو والصور
⋙ فيديو| أبرز الأحزاب والتحالفات في الانتخابات النيابية اللبنانية 2018
⋙ فيديو| الأشقر: إخراج إيران من سوريا سيغير كثيرا في الساحة السياسية في لبنان
⋙ بالصور.. الحملة الانتخابية للحزب الديمقراطي الكوردستاني في السليمانية بمشاركة نيجيرفان البارزاني
الأكثر شيوعا