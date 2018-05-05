فيفا 18 | موعد تحديث كأس العالم وطريقة الحصول عليه

2018/05/05 | 03:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة اليكترونيك آرتس مؤخراً أنها تنوي طرح تحديث كأس العالم في لعبة فيفا 18 مجاناً لكل مقتني النسخة الأصلية من اللعبة.

يعد مونديال روسيا في الصيف القادم بالكثير، ويتطلع الجميع أن يصبح واحداً من أفضل وأكبر نسخ المسابقة عبر تاريخها، ومن المقرر أن تنتطلق مبارياته في يونيو وأن تنتهي في يوليو.

وإذا كنت من محبي ألعاب الفيديو، فإن الشركة المنتجة للعبة فيفا أعلنت في وقتٍ سابق أنها ستطلق تحديثاً جديداً في لعبتها لهذا العام لإضافة بطولة كأس العالم كما تفعل دائماً مواكبةً للأحداث الصيفية للمنتخبات، وبدأ هذا الأمر في الحدوث في عام 1998، عندما أطلقت لعبة كأس العالم فيفا 98، والتي أسمنها الطريق إلى كأس العالم.



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ما هو موعد إطلاق تحديث كأس العالم في فيفا 18؟سيكون التحديث الخاص بكأس العالم روسيا 2018 متاحاً على لعبة فيفا 18 يوم الأربعاء 29 مايو 2018 ميلادياً، الموافق 13 رمضان 1439 هجرياً، وسيسمح للاعبين اختيار أي منتخب من الـ32 المشاركة في البطولة والمنافسة من أجل الفوز بالكأس الغالية، وسيتواجد كل منتخب بالتشكيل الذي سيسافر به إلى موسكو.

وقد تضمن بياناً صدر يوم الإثنين 23 أبريل 2018 الكلمات التالية "سيتيح تحديث كأس العالم 2018 التجربة الكاملة والرسمية للمسئولين الرسميين عن الفرق، الملاعب، الأطقم، الشارات، الكرة الرسمية والكأس الرسمي التي سيحصل عليها الفائز".

في سبتمبر الماضي أكد المعلق الإسباني مانولو لاما أنه خضع لعملية تسجيل صوته في اللعبة، وقال لراديو كوب "إنني على وشك تسجيل صوتي للعبة فيفا كأس العالم في ديسمبر، اعتقد أن هذا التحديث سيصدر في فبراير أو مارس".

كان مدير تسويق شركة أليكترونيك آرتس في إسبانيا دانييل مونتيس حاضراً هذا اللقاء، وظهرت عليه علامات الإحباط عندما أعلن لاما بالخطأ عن أن هذا التحديث سيكون متاحاً للتنزيل، حيث أن هذا الأمر سيجعل المنافسين يفكرون في نفس الأمر وقد يصدروه قبل يونيو.

ما هي مميزات تحديث كأس العالم في فيفا 18؟سيتاح للاعبي فيفا 18 اللعب مع الأصدقاء عبر الإنترنت، والدخول في دورات عبر الشبكة العنكبوتية أيضاً، وستنتهي هذه الخاصية مع انطلاق صافرة مونديال روسيا في 14 يونيو القادم.

يستطيع اللاعبون أيضاً اختيار وضع بطولة خاصة واختيار أي منتخب واللعب والمنافسة على البطولة، وستتاح حتى المنتخبات التي لم تتأهل مثل إيطاليا وتشيلي والولايات المتحدة.

يقدم فريق الوضع الأكثر شعبية فيفا ألتيميت وعوداً بوجود نظاماً جيداً لأيقونات كأس العالم فيفا وتجانس اللاعبين، لتتناسب مع ما سيحدث في روسيا.

وجاء في بيان شركة أليكترونيك آرتس "سيتيح لك وضع كأس العالم فيفا في الألتيميت بناء فريق أحلامك الدولي، وسيتضمن جميع الملاعب التي ستستضيف المونديال".

وأضاف "استمتع بجميع أصوات البطولة ومشاهدها، كذلك أجواء الملعب الحقيقة، الإعلانات، غرف الملابس، شعارات مشجعي المنتخبات والحشود عالية الدقة".

بالإضافة إلى ذلك أكدت الشركة الأمريكية أن الذي سيشتري حزمة مدفوعة أو مجانية من كأس العالم فيفا في ألتيميت، سيحصل على نسخة معادلة من FUT18"، لكن هذه الخدمة لن تتيح انتقال اللاعبين في سوق الانتقالات.

كيف أحصل على تحديث كأس العالم فيفا 18 الخاص بي؟

سيكون التحديث الخاص بكأس العالم متاحاً على الأجهزة التي تعمل عليها لعبة فيفا 18، سوني بلايستيشن 4، آكسبوكس وان، ناينتيندو سويتش وأجهزة الحاسوب، ولن يكون هذا التحديث متاحاً على أجهزة بلايستيشن 3 وآكس بوكس 360.

سيكون تنزيل التحديث سهلاً جداً على الأجهزة الملائمة السابق ذكرها، وستشبه الطريقة طريقة إضافة تعديل على اللعبة، أي أن التحديث سوف يتم تنزيله أوتوماتيكياً.

لم يتم الكشف عن حجم التحديث حتى الآن، لكنه سيكون بالتأكيد أقل من 47 جيجابايت حجم نسخة فيفا 18 الأصلية.





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