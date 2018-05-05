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#كمال الجزولي - كُوبَا فِي مُفتَرَقِ الطُّرُق!
2018/05/05 | 03:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #كمال_الجزولي منذ انتصار ثورتها عام 1959م، قدَّمت كوبا، الكائنة في منطقة الكاريبي على خليج المكسيك، بجزيرتيها الصَّغيرتين، كوبا ولاغوفنتود، وبكثافتها السُّكَّانيَّة التي تزيد عن 11 مليون نسمة، نموذجاً معجزاً تاريخيَّاً، كأوَّل اشتراكيَّة في الغرب، بل على مرمى حجر من ساحل ميامي في أمريكا، أكبر إمبراطوريَّة إمبرياليَّة فـي العالـم، حتَّى لقد ضرب السُّوفييت، وقتها، كفَّاً بكف، وقالوا، تعجُّباً، وغبطة، وتفكُّهاً، و......

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