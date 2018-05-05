رئيس رومانيا يصف المذكرة حول نقل سفارة بلاده إلى القدس بالخطأ

2018/05/05 | 03:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعتقد رئيس رومانيا كلاوس يوهانيس، أن المذكرة حول نقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس، بأنه خطأ يجب تصحيحه.

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