🔴 جاري نيفيل: أداء لاعبو مانشستر يونايتد بشع

2018/05/05 | 04:11

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هاي كورة – قال أسطورة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق، جاري نيفيل عقب هزيمة الشياطين الحمر بهدف نظيف أمام برايتون :”أداء بعض اللاعبين كان بشعاً، إن كان هناك من اللاعبين من سيتساءل لما لن يشارك في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي فليشاهدوا إعادة مباراة برايتون مُجدداً، لم يكن السلوك جيدًا بما يكفي، سوء فظيع من أول دقيقة، لم أتوقع تكراره في الشوط الثاني لكن ذلك ماحدث”.

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