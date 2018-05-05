أخبار السد | الغيابات والتشكيل المتوقع قبل مباراة الأهلي

2018/05/05 | 04:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحمد السيوفي

يفتح ملعب جاسم بن حمد بمدينة الدوحة أبوابه لاستضافة ديربي خليجي عربي قوي بين الأهلي السعودي والسد القطري يوم الاثنين القادم 7 مايو 2018، الموافق 21 شعبان 1439 هجرياً، وستكون المباراة ضمن مواجهات ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا.



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يدخل الزعيم بعد أن صعد إلى دور الـ16 كوصيف للمجموعة الثالثة برصيد 12 نقطة، وبفارق نقطة واحدة فقط عن برسبوليس المتصدر صاحب الـ13 نقطة، وقد دخل الزعيم العالمي دور المجموعات مؤدياً نتائج جيدة ورائعة للفريق، حيث استطاع الانتصار على الجيش الأحمر بثلاثية مقابل هدف واحد في اللقاء الأول بينما هُزم في لقاء الإياب بهدف دون رد، واستطاع أن يُقهر الوصل ذهاباً وإياباً بنفس النتيجة وهي (2-1) لصالح السد، أما ناساف كارشي فقد استطاع الانتصار على أولاد الذيب في لقائهم الأول بهدف دون رد، ولكن عاد الزعيم العالمي لينتقم من الفريق الأوزبكي بأربعة أهداف كاملة دون رد.

ويقدم موقع جول العربي تقريرًا عن الغيابات والتشكيل المتوقع للسد قبل مواجهته المنتظرة ضد الأهلي يوم الاثنين القادم..





غيابات السد - الإصابات والإيقافات لن يغيب عن السد أي لاعب بسبب الإصابة أو الإيقاف.





التشكيل المتوقع للسد سيبدأ فيريرا بنفس طريقته وتشكيلته المعتادتين، وسيدفع بياسر أبوبكر في مركز الظهير الأيسر بدلاً من عبد الكريم، ومن المتوقع أن يكون التشكيل كالتالي:

التشكيل | 4-3-3

سعد الشيبياسر أبوبكر - بيدرو رورو - أحمد سهيل - حامد إسماعيلسالم الهاجري - بوعلام خوخيأكرم عفيف - تشافي هيرنانديز - حسن الهيدوسبغداد بونجاح

موعد المباراة والقناة الناقلة سيكون موعد المباراة يوم الاثنين 7 مايو 2018 ميلادياً، الموافق 21 شعبان 1439 هجرياً، في تمام الساعة 19:15 بتوقيت قطر والسعودية، 18:15 بتوقيت القاهرة، وسيتم نقل المباراة على قناة بي إن سبورتس 2

المباراة السد - الأهلي الموعد 7 مايو 2018 ميلادياً، الموافق 21 شعبان 1439 هجرياً، 19:15 بتوقيت قطر والسعودية، 18:15 بتوقيت القاهرة الملعب ملعب جاسم بن حمد الحكم لم يتحدد بعد القناة الناقلة beIN SPORTS HD 2

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