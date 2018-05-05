زلزال بقوة 6.9 درجة يضرب هاواي

2018/05/05 | 04:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقع زلزال بلغت قوته 6.9 درجة في هاواي بالقرب من بركان كيلوا النشط، حيث تم الإبلاغ عن زلزال سابق بقوته 5.4 درجة، وفقا لما ذكرته هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية (USGS).

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