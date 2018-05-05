السبت 5 أيار 2018 م (19 شعبان 1439 هـ)
English | كوردى


زلزال بقوة 6.9 درجة يضرب هاواي
2018/05/05 | 04:24
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- وقع زلزال بلغت قوته 6.9 درجة في هاواي بالقرب من بركان كيلوا النشط، حيث تم الإبلاغ عن زلزال سابق بقوته 5.4 درجة، وفقا لما ذكرته هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية (USGS).

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زلزال بقوة 6.9 درجة يضرب هاواي) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (زلزال بقوة 6.9 درجة يضرب هاواي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).


كامل التفاصيل في: سبوتنيك ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ فنان يرسم لوحات باهظة الثمن بـ"أداة غير مسبوقة"
⋙ الإمارات تصطدم بالبحرين في افتتاح كأس أسيا
⋙ إيران تبحث مع كيري سبل الحفاظ على الاتفاق النووي
⋙ #ياسين المصري - معركة صفين
⋙ أوبير حداد يرى باريس بعيون بؤسائها
بالفيديو والصور
⋙ فيديو| أبرز الأحزاب والتحالفات في الانتخابات النيابية اللبنانية 2018
⋙ فيديو| الأشقر: إخراج إيران من سوريا سيغير كثيرا في الساحة السياسية في لبنان
⋙ بالصور.. الحملة الانتخابية للحزب الديمقراطي الكوردستاني في السليمانية بمشاركة نيجيرفان البارزاني
الأكثر شيوعا