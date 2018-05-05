.. زئير الهزابر .. نريُد لا نريدْ

2018/05/05 | 04:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الشاعر والكاتب وضاح ال دخيل

نريدُ عقلَ الزعيمِ سليمْ

ويكونُ بحجمِ همومِ الفقيرِ

كي يكونَ بالاشارةِ حليمْ

وحنانٌ كحنانِ عمرَ وعليٍّ لليتيم

ونريدُ الزعيمَ

لا يهتمُ بثيابِ الحريرْ

نريد القلبَ كقلبِ الفقير

وبشؤنِ شعبِ خبير

لا نريدُ زعيماً دينيا جميلْ

باسم المتعةِ والمسيارْ

يسرقُ شرفَ الحريمِ

ولا نريد اقوالَ الزعيمِ

كاقوال شيخٍ جليلِ

و صاحبٍ انفٍ كبيرْ

ويصرفُ مالَ النفطِ على المنديلْ

ويجعلُ دمَ الشعبِ بالاسوق سبيلْ

لن نقبلَ اَنْ يحكمَنا رجلاً قصير

ويُنصَّبَ سارقاً في بيت المالي

ويصرفَ مالَ الزئبقِ على تخصير

وباٌسمِ البعضِ واسمِ التحريرِ

يُنهي دورةً برَميِ البساميرِ

لا نريد رئيسَ البرلمان

يحرضُ على التكفيرِ

ويهتفُ بساحات التكبيرِ

لا نريدُ رئيسَ الجمهوريةِ اسيرَ

السريرِ

لا نريدُ رجلآ لا يحسِنُ التعبيرْ

وبالمحافلِ اقوالُه لا تُوجَدُ لها اَدْنى تفسيرْ

نُريدُ اَلّا نَسمعَ صوتَ الحمير

نريدُ الزعيمَ بينَنا كحنانِ البعير

وبوجهِ الاعداءِ يصبحُ كصوتِ الزئير

هذا مطلبُ الشعبِ العراقي الاسيرْ

موجهةٌ للشعبِ الافريقيِّ الفقير

عسى اَنْ نجدَ فيهم من يتمنى

ان يصبَحَ في بلدي وزيرٌ

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