2018/05/05 | 04:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعهد وزير الخارجية الأمريكي الجديد مايك بومبيو، الجمعة، باتباع "دبلوماسية قوية" تهدف إلى "حل المشاكل سلميا، من دون الحاجة إلى إطلاق رصاصة واحدة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بومبيو يكشف كيف ستحل أمريكا الأزمات دون إطلاق رصاصة واحدة) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بومبيو يكشف كيف ستحل أمريكا الأزمات دون إطلاق رصاصة واحدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).