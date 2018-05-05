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بومبيو يكشف كيف ستحل أمريكا الأزمات دون إطلاق رصاصة واحدة
2018/05/05 | 04:32
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- تعهد وزير الخارجية الأمريكي الجديد مايك بومبيو، الجمعة، باتباع "دبلوماسية قوية" تهدف إلى "حل المشاكل سلميا، من دون الحاجة إلى إطلاق رصاصة واحدة".

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