أوبير حداد يرى باريس بعيون بؤسائها

2018/05/05 | 05:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوبير حداد يرى باريس بعيون بؤسائهاكلّ رواية للكاتب التونسي ـ الفرنسي أوبير حداد هي دائماً وعدٌ بسفرٍ شعري.ومع أنّ روايته الجديدة «كاستينغ سوفاج» (دار «زولما»)، لا تذهب بنا إلى أبعد من باريس، لكنّها تجعلنا نكتشف هذه المدينة تحت ضوء مختلف كلياً عن «أنوارها» المعروفة.«باريس حيث يستهلكنا الجوع والعزلة».وكما في معظم رواياته السابقة، يُعشِّق حداد في هذه الرواية أزمنة مختلفة، كما لو أن الأمر يتعلّق بـ «مُربِكَة» (puzzle) ما أن تكتمل قِطَعها حتى يتجلّى فيها ما يسعى الكاتب إلى تصويره، الألم.أزمنة النص، أزمنة التاريخ، الزمن الراهن، وزمن فيلمٍ في طور الإعداد يشكّل أحد المحرّكات السردية في الرواية.النص هو ذلك الذي وضعته الكاتبة مارغريت دوراس تحت عنوان «الألم»، وتصوّر فيه انتظارها عودة زوجها الشاعر روبير أنتيلم من أحد معسكرات الموت النازية.الفيلم هو ذلك الذي اقتبسه حديثاً إيمانويل فينكيل من هذا النص، وإن لا يسمّيه حداد في الرواية.التاريخ هو تلك المرحلة التي نشطت فيها آلة الموت في المعسكرات المذكورة.أما الراهن فهو الاعتداءات الإرهابية التي شهدتها باريس في 13 تشرين الثاني (نوفمبر) 2015.تاريخ لم يختره الكاتب فقط بسبب عدد الضحايا الكبير الذي وقع خلاله، بل أيضاً لأن أخاه ميخائيل أقدم في مثل هذا اليوم على الانتحار في إسرائيل عام 1979، بعدما رأى كيف تعامل هذه الدولة الفلسطينيين.بطلة الرواية راقصة شابة تدعى داميا وتصاب برصاصة في ركبتها أثناء الاعتداءات المذكورة، ما يقضي على حلمها في الصعود إلى خشبة المسرح وتأدية الدور الرئيس في باليه صُمَّم خصيصاً لها.وبما أنه «لا خلاص للفنان الذي يُمنَع من ممارسة فنّه»، تتابع داميا «الرقص»، ولكن لنفسها فقط، حتى الألم، عن طريق تجوالها المستمرّ في شوارع باريس.وأثناء دورانها «الراقص» في هذه المدينة، تلتقي بصديقة لها تكلّفها بمهمة العثور على الأشخاص المناسبين لتأدية دور العائدين من معسكرات الموت النازية في المشهد الأخير من الفيلم المقتبَس من رواية دوراس.أشخاص عليهم أن يكونوا هزيلين جداً، جائعين، مهمّشين، وأن تعكس عيونهم التائهة يأسهم وبؤسهم وهشاشتهم.هكذا، وبدلاً من السير من دون هدف، تجد داميا نفسها تطوف في أحياء باريس بحثاً عن هؤلاء الأحياء ـ الأموات.وكان يمكن لهذا البحث أن يشكّل نزولاً إلى الجحيم لولا طيبة هذه الشابة واختبارها الألم بنفسها، ما يمكّنها من تحويل كل حوار مع مَن ستختارهم للمثول في الفيلم إلى لقاءٍ حقيقي.وفي هذا السياق، نتعرّف معها إلى عدد كبير من بؤساء باريس ونصغي إلى قصة حياتهم فتنكشف أمامنا مأساتهم، كذلك الرجل السائر أبداً الذي لا يحفظ من الزمن العابر إلا اهتراء نعل حذائه، أو تلك الشابة التي لم تعد قادرة على الأكل وتبدو كعصفور هشّ في ثوبها الأحمر الذي يطفو فوق جلدها، أو البهلوان الذي ينشط في الشوارع ويذكّرنا بالمهرّجين في أفلام فيلّيني، أو القاتل الذي وضع نفسه، فور خروجه من السجن، في خدمة اللاجئين.باختصار، أشخاص في غاية الإنسانية ولا أحد يأبه لمحنتهم.

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