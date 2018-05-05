ياسين المصري - معركة صفين

2018/05/05 | 05:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ياسين_المصري تحكي الرواية الرسمية أن الخليفة عمر بن الخطاب ذهب من مقر حكمه في يثرِب إلى الشام، وكان راكبًا على (حمار) هو وعبدالرحمن بن عوف، فتلقَّاه واليه (معاوية) في موْكب عظيم، فاجتاز معاوية بعمر، ولم يشعرْ بهما، فقيل له: إنك جاوزتَ أمير المؤمنين فرجع، فلمَّا رأى عمر ترجَّل، وجعل عمر يقول له: أنت صاحِب الموكب؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين، نحن بأرض جواسيس العدو بها كثير فيجب أن نظهر من عز السلطان، ما يكون فيه ع......

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