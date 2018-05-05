إيران تبحث مع كيري سبل الحفاظ على الاتفاق النووي

2018/05/05 | 05:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى وزير الخارجية الأمريكي السابق جون كيري، عدة مرات هذا العام مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، وذلك لإيجاد حل للصفقة النووية.

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