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إيران تبحث مع كيري سبل الحفاظ على الاتفاق النووي
2018/05/05 | 05:32
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- التقى وزير الخارجية الأمريكي السابق جون كيري، عدة مرات هذا العام مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، وذلك لإيجاد حل للصفقة النووية.

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