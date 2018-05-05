2018/05/05 | 05:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فنان يرسم لوحات باهظة الثمن بـ"أداة غير مسبوقة" استخدم الفنان الأميركي، بارنبي فيرنس، إنسانا آليا لمساعدته في رسم لوحات يمكن بيعها بأكثر من 100 ألف دولار في معارض نيويورك الفنية.ويستعين فيرنس وعدة فنانين بأجهزة الروبوت المخصصة للطباعة الرقمية، التي تستخدم تقنيات في الرسم كانت مستحيلة من قبل أو تحتاج الكثير من العمل.وتعمل الأجهزة بناء على توجيهات الفنانين وبالاستعانة بمجسات ضوئية لرسم تفاصيل دقيقة على خطوط يقل سمكها عن سمك أحد رموش العين.وقال فيرنس : "حرفيا اعتبر الروبوت صديقا أكثر من مجرد حيوان أليف وأقل من مساعد فني، شيء من هذا القبيل".واستخدم روبوتا يدعى "سوزو" أو الخيال باللغة اليابانية للقيام بمهام مثل رسم آلاف الشعيرات على جسم ثور بيسون في أحد أعماله الفنية.ويصنع الروبوت علامات على النسيج بموجب تعليمات الفنان، الذي يتواصل معه عن طريق نظام تتبع بصري ملحق بعصاة تشبه فرشاة الرسم.وسوزو من ابتكار شركة أرماتر التي يعمل رئيسها التنفيذي بنتريت رساما، ويعتقد أن الشركة ستساعد الفنانين على دمج التكنولوجيا الرقمية ووسائل الرسم التقليدية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فنان يرسم لوحات باهظة الثمن بـ"أداة غير مسبوقة") نشر أولاً على موقع (وكالة الحدث الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فنان يرسم لوحات باهظة الثمن بـ"أداة غير مسبوقة") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الحدث الاخبارية).