الولايات المتحدة تنهي إقامة نحو 90 ألف مهاجر

2018/05/05 | 05:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت الإدارة الأمريكية، إنهاء إقامة نحو 90 ألف مهاجر من الهندوراس يقيمون في البلاد منذ عقدين، ومنحهم مهلة 18 شهراً للمغادرة، في حال لم يتمكّنوا من الحصول على تأشيرات بطرق أخرى.

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