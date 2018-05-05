موريانتس يطالب باحترام الممر الشرفي في الكلاسيكو

2018/05/05 | 06:10

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هاي كورة – طالب نجم ريال مدريد السابق فرناندو موريانتس ، لاعبي برشلونة والريال ، بإحترام تقاليد الممر الشرفي ، وذلك قبل المواجهة النارية التي ستجمع القطبين في كلاسيكو الأرض يوم الأحد المقبل، وجاء تصريح موريانتس رداً على رفض زيدان وسيرجو راموس إقامة ممر شرفي للبرسا في المباراة تكريما للفريق الكتالوني على تتويجه بلقب الليجا، حيث قال لاعب النادي الملكي السابق : ” أود من ريال مدريد و برشلونة أن يحترموا تقاليد الممر الشرفي ، لأن اللاعبين قدوة ومرآة للشباب ، أتوقع فوز ريال مدريد بالكلاسيكو بنتيجة 2-1.

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