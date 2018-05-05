الإمارات ترسل خامس طائرة عسكرية إلى سقطرى رغم مساعي السعودية للتهدئة

2018/05/05 | 06:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الإمارات ترسل خامس طائرة عسكرية إلى سقطرى رغم مساعي السعودية للتهدئةأرسلت الإمارات، خامس طائرة عسكرية إلى جزيرة سقطرى اليمنية الواقعة جنوب شبه الجزيرة العربية في المحيط الهندي، في ظل توتر كبير بين الحكومة الشرعية وأبو ظبي.و نقلا عن مصدر فأن طائرة عسكرية إماراتية خامسة على متنها 4 عربات عسكرية حطت في مطار جزيرة سقطرى اليمنية.وتشهد سقطرى توترا غير مسبوق منذ إرسال الإمارات ثاني أكبر دول التحالف العربي قوة عسكرية إلى الجزيرة، على خلفية تواجد رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر في الجزيرة، مع عدد من أعضاء حكومته، منذ الأحد الماضي.ومنذ الثلاثاء الماضي، استقبل مطار سقطرى 4 طائرات عسكرية على متنها 100 جندي وعدد من العربات والدبابات التي انتشرت في محيط مطار وميناء سقطرى، دون علم الحكومة الشرعية.وسيطرت القوة الإماراتية على ميناء الجزيرة، وطلبت من الموظفين اليمنيين المغادرة، وفقا لمصادر محلية.ويأتي إرسال الطائرة الإماراتية العسكرية الخامسة رغم مساع تقودها المملكة العربية السعودية، لتهدئة التوتر بين أبو ظبي والحكومة اليمنية.وفي وقت سابق أوفدت السعودية، لجنة عليا إلى جزيرة سقطرى لتهدئة الموقف، وذلك بناء على طلب من الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.وناقش رئيس الحكومة اليمنية، مع رئيس اللجنة السعودية المكلفة بزيارة سقطرى، اللواء أحمد عبد الرحمن الشهري، ومندوب التحالف العربي، أبو يوسف الإماراتي، أسباب التوتر في الجزيرة.

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