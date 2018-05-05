مسح: الاقتصاد الأمريكي سيظل قوياً في الثلاث سنوات المقبلة

2018/05/05 | 06:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أظهر مسح حديث أن 77% من مديري القطاع المالي يرون أن اقتصاد الولايات المتحدة سوف يبقى قوياً على مدى الثلاث سنوات المقبلة.

وكشفت نتائج الاستطلاع الصادرة عن مجموعة "زيورخ للتأمين، اليوم الجمعة، أن 71% من كبار المديرين الماليين التنفيذيين توقعوا استمرار تحسن بيئة الأعمال الأمريكية على مدى الأعوام الثلاثة القادمة.

وكانت بيانات اقتصادية أشارت إلى تباطؤ نمو الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الأول من العام الجاري بالقراءة الأولية لكنه على الرغم من ذلك جاء بوتيرة أفضل من التوقعات.

ويرى 61% من الخاضين للمسح الذي شمل 497 من كبار المديرين الماليين التنفيذيين من 30 دولة، أن لديهم ثقة أو ثقة للغاية بشأن الاستثمار في الولايات المتحدة.

وأكد غالبية المشاركين في المسح أي 68% أن الإصلاحات الضريبية الأمريكية ستكون ذات آثار إيجابية على صافي أرباح الشركات.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أقر قانون الإصلاحات الضريبية في نهاية العام الماضي والذي يهدف إلى تقليص الضرائب على الشركات إلى 21%.

لكن على الرغم من هذه النظرة المتفائلة إلا أن هناك بعض المخاوف بشأن السياسة الأمريكية التي قد تضر آفاق استثماراتهم.

وأوضح 68% من مديري القطاعات المالية أنهم يتوقعون ارتفاع حدةالحمائية الأمريكية خلال فترة تمتد من عام حتى 3 أعوام.

بينما أشار 46% إلى أن هذا الصعود في الحمائية قد يضر الاستثمارات.

كما يتوقع نحو ثلثي كبار مديري القطاعات المالية أن تتزايد الهجمات السيبرانية على الولايات المتحدة.

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