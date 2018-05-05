منظمة الطيران المدني تبحث مع بيونغ يانغ رحلات الطيران بين الكوريتين

2018/05/05 | 06:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منظمة الطيران المدني تبحث مع بيونغ يانغ رحلات الطيران بين الكوريتينأكدت منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) أن مسؤوليها سيزورون بيونغ يانغ لبحث طلب كوريا الشمالية بفتح مسارات جديدة للرحلات الجوية إلى كوريا الجنوبية.وذكرت "إيكاو" أن "هذا الطلب ستجري مناقشته، إلى جانب مسائل الملاحة الجوية وسلامة الطيران"، وذلك خلال زيارة مدير شؤون منطقة آسيا والمحيط الهادئ في المنظمة أرون ميشرا ورئيس مكتب الملاحة الجوية للمنظمة ستيفن كريمر لكوريا الشمالية.وحسب معطيات المنظمة الدولية، تقوم شركة الخطوط الجوية الحكومية لكوريا الشمالية "إير كوريو" تنفذ رحلات إلى روسيا والصين.وكان مكتب منظمة الطيران المدني الخاص بمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في بانكوك قد تلقى في فبراير الماضي طلبا من كوريا الشمالية لفتح مسار جديد للرحلات الجوية بين بيونغ يانغ وإنتشون في كوريا الجنوبية.ويأتي ذلك في أعقاب القمة التاريخية بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون ورئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن في المنطقة العازلة بين الكوريتين يوم 27 أبريل الماضي، والتي تم خلالها الاتفاق على اتخاذ خطوات نحو إخلاء شبه الجزيرة الكورية من السلاح النووي والمضي قدما بالجهود من أجل السلام والوحدة.

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