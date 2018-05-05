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انطلاق الخطة الأمنية الخاصة بالانتخابات اليوم
2018/05/05 | 06:55
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- تنطلق اليوم السبت الخطة الامنية الخاصة بالانتخابات، فيما أشارت وزارة الداخلية العراقية الى مشاركة القوة الجوية وطيران الجيش في الحماية يوم الاقتراع.

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