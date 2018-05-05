2018/05/05 | 06:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنطلق اليوم السبت الخطة الامنية الخاصة بالانتخابات، فيما أشارت وزارة الداخلية العراقية الى مشاركة القوة الجوية وطيران الجيش في الحماية يوم الاقتراع.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انطلاق الخطة الأمنية الخاصة بالانتخابات اليوم) نشر أولاً على موقع (خندان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انطلاق الخطة الأمنية الخاصة بالانتخابات اليوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خندان).