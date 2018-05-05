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بعد قمة الكوريتين... كيم جونغ أون ينفذ أول وعوده
2018/05/05 | 06:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلنت كوريا الشمالية، مساء الجمعة، تقديم توقيتها بواقع نصف ساعة ليتوافق مع توقيت جارتها الجنوبية، وذلك كبادرة حسن نية، في إطار الجهود المبذولة لإحلال السلام بين الكوريتين، بحسب وكالة الأنباء المركزية لكوريا الشمالية.

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