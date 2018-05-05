أليجرى يرد على شائعات رحيله عن يوفنتوس

2018/05/05 | 07:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هاى كورة – نفى ماكس اليجرى مدرب يوفنتوس الإيطالى كافة التقارير التى تتحدث عن قرب رحيله عن اليوفى قائلا :” أنا سعيد هنا للغاية ولا أفكر سوى فى حصد البطولات مع السيدة العجوز”.

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