ترامب: لن يحرم الأمريكيون من حمل السلاح ما دمت رئيساً

2018/05/05 | 07:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الأمريكيين لن يُحرموا من حق حمل السلاح، ما دام رئيسا للولايات المتحدة.

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