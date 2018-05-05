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ترامب: لن يحرم الأمريكيون من حمل السلاح ما دمت رئيساً
2018/05/05 | 07:30
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الأمريكيين لن يُحرموا من حق حمل السلاح، ما دام رئيسا للولايات المتحدة.

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