ترامب يدافع عن حق الأمريكيين في حيازة الأسلحة

2018/05/05 | 07:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دافع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، عن الحق في حيازة الأسلحة، معتبرا أن اعتداءات 13 تشرين الثاني/نوفمبر في باريس كانت ستودي بعدد أقل من القتلى لو أن الضحايا كانوا مزودين بأسلحة.

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