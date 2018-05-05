السبت 5 أيار 2018 م (19 شعبان 1439 هـ)
English | كوردى


ترامب يدافع عن حق الأمريكيين في حيازة الأسلحة
2018/05/05 | 07:32
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- دافع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، عن الحق في حيازة الأسلحة، معتبرا أن اعتداءات 13 تشرين الثاني/نوفمبر في باريس كانت ستودي بعدد أقل من القتلى لو أن الضحايا كانوا مزودين بأسلحة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترامب يدافع عن حق الأمريكيين في حيازة الأسلحة) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ترامب يدافع عن حق الأمريكيين في حيازة الأسلحة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).


كامل التفاصيل في: سبوتنيك ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ ارتفاع أسعار النفط الأمريكي إلى أعلى مستوياته منذ نوفمبر 2014
⋙ مفاجآت مذهلة تكشفها آخر تسريبات "آيفون X" الجديد
⋙ مصرف الرافدين يفتتح فرعاً له في الحسينية شمالي بغداد
⋙ #سعيد مضيه - أول أيار في حقبة الليبرالية الجديدة
⋙ مفاجأة..باريس أجبر نيمار على العودة لفرنسا
بالفيديو والصور
⋙ فيديو| أبرز الأحزاب والتحالفات في الانتخابات النيابية اللبنانية 2018
⋙ فيديو| الأشقر: إخراج إيران من سوريا سيغير كثيرا في الساحة السياسية في لبنان
⋙ بالصور.. الحملة الانتخابية للحزب الديمقراطي الكوردستاني في السليمانية بمشاركة نيجيرفان البارزاني
الأكثر شيوعا