مصرف الرافدين يفتتح فرعاً جديداً له في بغداد لتقديم التسهيلات المالية

2018/05/05 | 07:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلن مصرف الرافدين عن افتتاح فرع له في منطقة الحسينية شرق بغداد لتقديم الخدمات المصرفية للمواطنين.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان له اليوم، ان مدير عام المصرف خولة طالب جبار افتتحت فرع جديد للمصرف في منطقة الحسينية شرق العاصمة والذي سيسهم بشكل "كبير" في إنعاش الحركة الاقتصادية للقضاء وسيخفف على اعباء الموظفين والمتقاعدين في تسلم رواتبهم فضلا عن أن المصرف سينشط التعاملات المصرفية للمواطنين ويقدم "أفضل" الخدمات المالية لهم".

وكشف البيان عن وجود خطة للمصرف لافتتاح عدد من الفروع خلال الأيام المقبلة.

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