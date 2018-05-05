اندلاع اشتباك بين داعش والحشد الشعبي قرب طوز خورماتو

2018/05/05 | 07:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر امني مسؤول يوم السبت باندلاع اشتباكات بين تنظيم داعش والحشد الشعبي في قريتين شمال شرق قضاء طوز خورماتو المتنازع عليه بين أربيل وبغداد.

وقال المصدر لشفق نيوز، انه ليلة امس الجمعة اندلعت اشتباكات بين التنظيم المتشدد والحشد الشعبي في قريتي "الحفرية، ومفتول" شمال شرق الطوز واستمرت لمدة نصف الساعة من الزمن.

وأضاف المصدر ان مدفعية الحشد الشعبي قصفت مواقع نيران داعش بعد انتهاء الاشتباك.

هذا ولم تقع خسائر بشرية في صفوف الحشد، بحسب ما ذكره المصدر.

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