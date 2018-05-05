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2018/05/05 | 08:08
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- لا يستطيع نظام الدفاع الجوي الأمريكي "باتريوت" أن يجاري نظام "إس-400" الروسي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("باتريوت" يسقط في مقارنة بينه وبين "إس-400") نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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