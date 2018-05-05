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‎صراع هداف الدوري يشتد وأمجد راضي يتربع على الصدارة

الوقت : مايو 5, 2018 | 7:59 ص [post-views]

بغداد / أحمد الساعدي

عزز مهاجم القوة الجوية أمجد راضي موقعه في صدارة هدافي الدوري لتسجيله هدف لفريقه في مرمى أمانة بغداد في المباراة التي انتهت لصالح القوة الجوية بنتيجة 1-0, ورفع راضي رصيده إلى 15 هدف بفارق هدف عن أقرب ملاحقيه وسام سعدون من نفط ميسان ومهند علي من الشرطة, في حين تقاسم ثلاثة لاعبين المركز الثالث وهم علاء عباس لاعب نفط الوسط وحمادي أحمد لاعب القوة الجوية وأبو بكر كونيه لاعب الكهرباء برصيد 13 هدف بينما أحتل المركز الرابع اللاعبان فرحان شكور من النجف و منار طه من الصناعات الكهربائية ولكل منهما 12 هدف وجاء لاعب الشرطة علاء عبد الزهرة في المركز الخامس برصيد 11 هدف ولاعب الديوانية محمد حاتم في المركز السادس برصيد 10 اهداف في حين تقاسم لاعبا النفط محمد داود وايمن حسين المركز السابع برصيد 9 أهداف بينما كان لاعب الميناء مصطفى كريم في المركز الثامن برصيد 8 اهداف.

وبرصيد 6 أهداف تتقاسم خمسة لاعبين المركز التاسع وهم احمد حسين وحسين سلمان من السماوة ومحمد سعد من نفط الوسط وعلي حسين فندي من الحدود وباسم علي من نفط الجنوب، في حين تقاسم 10 لاعبين المركز العاشر وهم امجد عطوان وجبار كريم وسجاد رعد من النجف ومصطفى جودة ومهند عبدالرحيم من الزوراء واحمد داود وحسام ابراهيم من البحري واحمد سعيد من نفط ميسان وحسين طعمة من الصناعات الكهربائية ومروان عباس من الحدود ولكل منهما 5 أهداف.

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