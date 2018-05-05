ادارة السماوة تعلن تمسكها بحازم صالح

2018/05/05 | 08:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:قررت الهيئة الادارية لنادي السماوة، التمسك بحازم صالح، على رأس الهرم التدريبي لفريق السماوة بكرة القدم.وقال رئيس نادي السماوة، امير حسون الاملس، في بيان تلقته "الغد برس"، ان "ادارة النادي متمسكة بحازم صالح، وهي اعرف بمصلحة الفريق".

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واضاف "لا نسمح لأي احد التدخل بعملنا ومحاولة الاصطياد بالماء العكر ونطالب جمهورنا العزيز بالوقوف مع الفريق والكادر التدريبي ومساندته في مسيرته في مباريات الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم"؟وتابع الأملس، "ماهي الا كبوة وسيعود الفريق الى وضعه الطبيعي مرة اخرى".

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