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مفاجأة..باريس أجبر نيمار على العودة لفرنسا
2018/05/05 | 08:11
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

هاى كورة – ذكرت صحيفة “ذا صن” البريطانية أن إدارة باريس سان جيرمان الفرنسي أجبرت نجمه البرازيلي نيمار داسيلفا على العودة إلى فرنسا لإستكمال برنامجه التأهيلي بجانب رغبتها فى تواجد اللاعب حفل تتويج البى اس جي بلقب الدورى الفرنسي المحدد له منتصف الشهر الجارى.

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