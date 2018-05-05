2018/05/05 | 08:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سعيد_مضيه أول أيار في حقبة الليبرالية الجديدة اصطدمت الرأسمالية الأميركية بعمال شيكاغو وأفضت التداعيات لإقرار اول أيار يوما لتضامن الطبقة العاملة الأممية؛ واليوم تصطدم الامبريالية الأميركية بشعوب العالم قاطبة ليغدو اول أيار يوما لتضامن شعوب العالم ضد امبريالة الولايات المتحدة تنزل كوارث تطال شعوب العالم أجمع وتهدد البشرية بالفناء.شهد اول أيار هذا العام حراكا جماهيريا شمل قارات العالم رددت خلاله شعا......

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