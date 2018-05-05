2018/05/05 | 08:16

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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصرف الرافدين يفتتح فرعاً له في الحسينية شمالي بغداد ) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصرف الرافدين يفتتح فرعاً له في الحسينية شمالي بغداد ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).