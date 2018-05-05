مفاجآت مذهلة تكشفها آخر تسريبات

2018/05/05 | 08:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت تقارير صحفية عن المفاجآت، التي تعدها شركة "أبل" الأمريكية في الإصدارات الجديدة التي تنوي أن تطلقها من "آيفون X" الجديد.

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