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مفاجآت مذهلة تكشفها آخر تسريبات
2018/05/05 | 08:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- كشفت تقارير صحفية عن المفاجآت، التي تعدها شركة "أبل" الأمريكية في الإصدارات الجديدة التي تنوي أن تطلقها من "آيفون X" الجديد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مفاجآت مذهلة تكشفها آخر تسريبات "آيفون X" الجديد) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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