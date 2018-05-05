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ارتفاع أسعار النفط الأمريكي إلى أعلى مستوياته منذ نوفمبر 2014
2018/05/05 | 08:45
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

المعلومة/متابعة..

ازدادت أسعار النفط بنسبة حوالي 2 بالمئة وسجل الخام الأمريكي أعلى مستوى له منذ أكثر من 3 أعوام .

ونقلت وكالة “رويترز” عن متعاملين أن سوق النفط تلقت دعما مع اقتراب مهلة تنتهي في 12 مايو الجاري .

ويشار إلى أن ارتفاع أسعار النفط جاء على خلفية بقاء الإمدادات العالمية من الخام مقيدة وانتظار السوق أنباء من واشنطن بشأن بشان تصعيد اخر في الشرق الاوسط .

وصعدت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق 1.25 دولار، أو 1.70 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 74.87 دولار للبرميل وتنهي الأسبوع مرتفعة بنسبة 0.4 بالمئة.

وزادت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.29 دولار، أو 1.89 بالمئة، لتغلق عند 69.72 دولار للبرميل بعد أن وصلت في وقت سابق من الجلسة إلى 69.97 دولار وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر عام 2014.

وينهي الخام الأمريكي الأسبوع على مكاسب تزيد قليلا عن 1.5 بالمئة./انتهى 25

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