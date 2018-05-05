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رغم الجهود السعودية... الطائرة الإماراتية الخامسة تهبط في جزيرة سقطرى
2018/05/05 | 09:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أرسلت الإمارات العربية المتحدة، مساء أمس الجمعة، خامس طائرة عسكرية إلى جزيرة سقطرى اليمنية الواقعة جنوب شبه الجزيرة العربية في المحيط الهندي.

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