رغم الجهود السعودية... الطائرة الإماراتية الخامسة تهبط في جزيرة سقطرى

2018/05/05 | 09:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أرسلت الإمارات العربية المتحدة، مساء أمس الجمعة، خامس طائرة عسكرية إلى جزيرة سقطرى اليمنية الواقعة جنوب شبه الجزيرة العربية في المحيط الهندي.

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