تركيا والصين وروسيا تواجه عقوبات عسكرية أميركية

2018/05/05 | 10:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة / بغداد…

كشف أعضاء بمجلس النواب الأميركي ، بعض تفاصيل مشروع قانون الدفاع السنوي بقيمة 717 مليار دولار، ويشمل إجراءات ضد روسيا والصين ودول أخرى تحرم بموجبها تركيا من مبيعات الأسلحة مؤقتا.

وذكرت قناة سكاي نيوز في خبر تابعته وكالة / المعلومة /، أنه “فيما يتعلق بروسيا، يشمل مشروع القانون المقترح بنودا مثل فرض عقوبات جديدة على صناعة السلاح الروسية ومنع التعاون العسكري وتوفير المزيد من التمويل للحرب الإلكترونية، لكن القانون يتضمن ايضا ابندا يدعمه الجمهوريون ويتيح للرئيس دونالد ترامب إنهاء بعض العقوبات على روسيا”.

واضافت أنه “فيما يتعلق بالصين يتضمن مشروع القانون بنودا عن تحسين القدرات الدفاعية لتايوان التي توترت علاقاتها مع بكين أخيرا، سيطلب مشروع القانون من وزارة الدفاع تزويد الكونغرس بتقرير عن العلاقات بين الولايات المتحدة وتركيا، ما سيعرقل بيع معدات دفاعية لحين اكتمال التقرير”، مشيرة الى انه “وعلى الرغم من أن تركيا دولة حليفة في حلف شمال الأطلسي، تدهورت العلاقات بين أنقرة وواشنطن في الآونة الأخيرة”.انتهى/ 25 ض

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