الانواء الجوية تتوقع امطار رعدية وتصاعد للغبار الاثنين المقبل

2018/05/05 | 10:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقعت هيئة الانواء الجوية،اليوم ، تساقط امطار رعدية وتصاعد للغبار ابتداءا من الاثنين المقبل، مبينة ان درجات الحرارة ستنخفض قليلا .وقالت الهيئة في بيان تلقت وكالة الانباء العراقية (واع) نسخة منه ان “الطقس في المنطقة الوسطى ليوم الاثنين سيكون غائم جزئي الى غائم مع تساقط زخات مطر رعدية بعد الظهر كما يتصاعد الغبار في […]

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