2018/05/05 | 10:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ وكالة انباء الطلبة توقعت هيئة الانواء الجوية، اليوم السبت، تساقط امطار رعدية وتصاعد للغبار ابتداءا من الاثنين المقبل، مشيرة الى ان درجات الحرارة ستنخفض قليلا.وقالت الهيئة في بيان لها تلقت // وكالة انباء الطلبة// نسخة منه ان “الطقس في المنطقة الوسطى ليوم الاثنين سيكون غائم جزئي الى غائم مع تساقط زخات مطر رعدية […]

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