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الحديثي لمواطني الإقليم: لا تكترثوا للتهديدات.. الدولة ستحمي سرية الناخبين
2018/05/05 | 10:05
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الرشيد نيوز/بغداد رد المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، حيدر العبادي، اليوم السبت، على أنباء وجود ضغوط تمارس في إقليم كردستان على الموظفين ومنتسبي القوات الأمنية ليصوتوا باتجاه معين، داعياً المواطنين لعدم الاكتراث لمثل هذه التهديدات.

وقال المتحدث الرسمي باسم مكتب رئيس الوزراء، سعد الحديثي، في بيان تابعته “الرشيد نيوز”، إن “الإجراءات التي تتوارد الأنباء عن حدوثها […]

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