بسبب الرواتب.. معسكرات نينوى تخلو من المقاتلين

2018/05/05 | 10:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السومرية نيوز/ بغدادذكرت صحيفة الحياة الندنية، ان معسكرات التدريب في نينوى تخلو من المقاتلين ضمن صفوف الحشد العشائري، مبينة ان الرواتب هي السبب الرئيسي وراء ذلك.ونقلت الصحيفة عن شيخ عشيرة من احدى القرى القريبة من هذه المعسكرات يدعى شهاب العيسى قوله إن "حشود المقاتلين تتبخر حالما تجد لاسمها وتعدادها مكاناً في قوائم الرواتب".

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