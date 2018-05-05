حاسبة رقمية تكشف الاصابة بهذا المرض

2018/05/05 | 10:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} طور فريق نرويجي ويوناني حاسبة رقمية تكشف خطر إصابة الإنسان بسرطان الرئة، في خطوة للحد من انتشار المرض، من تغلغله في الجسم.وأشاد الأطباء بالحاسبة المسماة "HUNT Lung Cancer Risk Model"، التي أظهرت الاختبارات أنها دقيقة بنسبة 90%، فيما رحبوا بها كأول اختبار يمكن أن يتنبأ بخطر الإصابة بسرطان الرئة، للأشخاص الذين لا يعتبرون معرضين لخطر كبير، بما في ذلك المدخنون غير الشرهين والشباب.وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الحاسبة تسأل عن مدة التدخين، وعدد السجائر التي يدخنونها يوميا في المتوسط، أو فيما إذا كان هناك وجود لسعال شديد خلال أوقات معينة من السنة، وقضاء وقت طويل داخل غرف معبأة بالدخان.وبالنسبة للأشخاص الذين أقلعوا عن التدخين، فيتم سؤالهم عن المدة التي انقضت منذ ذلك الحين، والتي ينخفض خطر الإصابة بسرطان الرئة مع زيادتها.وتسأل الحاسبة عن العمر؛ إذ إن كبار السن أكثر عرضة لخطر الإصابة بسرطان الرئة، ومؤشر كتلة الجسم، الذي يرتبط انخفاضه بزيادة خطر الإصابة.انتهى

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