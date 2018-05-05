مقتل 22 مسلحا في عمليات للجيش للأفغاني

2018/05/05 | 10:05

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السبت 5 مايو 2018 | 09:51 صباحاً

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متابعة/...ذكرت وزارة الدفاع الأفغانية، اليوم السبت، أن 22 مسلحا على الأقل قتلوا في عمليات نفذتها القوات الحكومية بأنحاء مختلفة من البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأضافت الوزارة في بيان نقلته قناة "طلوع نيوز" المحلية، أن من بين القتلى قادة من حركة طالبان.وتابعت أن قوات الجيش الأفغاني "نفذت 16 غارة أسفرت عن تدمير مخابئ تستخدم في إيواء المسلحين وتخزين الأسلحة إلى جانب تدمير عدة مركبات".

وأشارت إلى أن الغارات أسفرت كذلك عن إصابة 20 مسلحا على الأقل، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.ولم تعلق طالبان على بيان الوزارة حتى الساعة 06: 30 ت.غ.انتهى 1

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