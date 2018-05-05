كشف مكان وجود الإنسان الأول قبل 700 ألف سنة

2018/05/05 | 10:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- قناة اسيا الاخبارية..خلص علماء إلى أن الإنسان الأول عاش قبل نحو 700 ألف عام في جزيرة شمالي الفلبين، وفقا لما نشرته صحيفة “الغارديان” البريطانية.وذكرت الصحيفة أن العلماء استدلوا على الأمر بعد أن عثروا على وحيد قرن متحجر وبجانبه أدوات من حجارة صنعها البشر في جزيرة لوزون.واكتشف الباحثون متعلقات تشمل 49 أداة […]

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