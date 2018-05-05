الانواء تتوقع تساقط امطار رعدية وتصاعد للغبار ابتداءا من الاثنين المقبل

2018/05/05 | 10:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقالت الهيأة في بيان لها اليوم السبت : "ان الطقس في المنطقة الوسطى ليوم الاثنين سيكون غائما جزئيا الى غائم مع تساقط زخات مطر رعدية بعد الظهر كما يتصاعد الغبار في اماكن متعددة منها، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائما جزئيا الى غائم مع تساقط امطار تكون رعدية"، مبينة "ان الطقس في المنطقة الجنوبية سيكون غائما جزئيا واحيانا غائم مع فرصة لتساقط زخات مطر رعدية ليلا كما يتصاعد الغبار في اماكن متعددة منها".واضافت الهيأة "ان الطقس في المنطقة الوسطى والجنوبية ليوم الثلاثاء سيكون غائما مصحوبا بتساقط امطار وحدوث عواصف رعدية كما يتصاعد الغبار في اماكن متعددة منها، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائما مصحوبا بتساقط امطار متوسطة الى غزيرة الشدة وحدوث عواصف رعدية و درجات الحرارة ستنخفض قليلا عن اليوم السابق".انتهىد.م

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