الحكومة تعلق على أنباء تعرض المنتسبين والموظفين بكردستان لضغوط

2018/05/05 | 10:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علق المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء حيدر العبادي، السبت، على الأنباء التي تحدثت عن وجود "ضغوط" على منتسبي القوات الأمنية والموظفين في إقليم كردستان من أجل "إرغامهم على التصويت باتجاه معين".

وقال المتحدث باسم المكتب سعد الحديثي في بيان ، "تتوارد أنباء عن وجود ضغوط يتعرض لها منتسبو القوات الأمنية وموظفو الدولة في إقليم كردستان من قبل أطراف في الأحزاب الحاكمة وتخويفهم بإنزال عقوبات بحقهم، كالنقل والفصل، و ذلك لإرغامهم على التصويت باتجاه معين".

وأكد الحديثي، أن "هذه الإجراءات ان صحت فإنها مخالفة خطيرة للقوانين وان القائمين عليها سيتعرضون الى المساءلة القانونية، فواجب اجهزة الدولة ضمان نزاهة الانتخابات واحترام حرية و سرية اقتراع الناخبين"، مضيفاً "ندعو المواطنين إلى عدم الاكتراث لمثل هذه التهديدات واننا سنقف معهم ونساندهم في ممارسة حقهم الانتخابي بكل حرية وحسب قناعة كل منهم".

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