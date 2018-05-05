ألعبادي يحث مواطني كردستان بعدم الاستجابة لابتزاز الأحزاب في الانتخابات

2018/05/05 | 10:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد ..

تعهد رئيس الوزراء حيدر العبادي ، السبت ، بمحاسبة أي حزب في كردستان بحال تورطه بارغام منتسبي القوات الأمنية والموظفين التصويت باتجاه معين.

وقال المتحدث باسم المكتب الإعلامي سعد الحديثي في بيان تلقت / المعلومة /، نسخة منه، “تتوارد أنباء عن وجود ضغوط يتعرض لها منتسبو القوات الأمنية وموظفو الدولة في إقليم كردستان من قبل أطراف في الأحزاب الحاكمة وتخويفهم بإنزال عقوبات بحقهم، كالنقل والفصل، و ذلك لإرغامهم على التصويت باتجاه معين”.

وأكد الحديثي، أن “هذه الإجراءات ان صحت فإنها مخالفة خطيرة للقوانين وان القائمين عليها سيتعرضون الى المساءلة القانونية، فواجب اجهزة الدولة ضمان نزاهة الانتخابات واحترام حرية و سرية اقتراع الناخبين”، مضيفاً “ندعو المواطنين إلى عدم الاكتراث لمثل هذه التهديدات واننا سنقف معهم ونساندهم في ممارسة حقهم الانتخابي بكل حرية وحسب قناعة كل منهم”./ انتهى 25

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