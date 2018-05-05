2018/05/05 | 10:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / الانواء الجوية: امطار رعدية وتصاعد للغبار ابتداءا من الاثنين المقبل

05/05/2018 09:36:00 AM | عدد القراءات : 1

واع / خاص

توقعت هيئة الانواء الجوية، السبت، تساقط امطار رعدية وتصاعد للغبار ابتداءا من الاثنين المقبل، مشيرة الى ان درجات الحرارة ستنخفض قليلا .

وقالت الهيئة في بيان لها تلقت (وكالة انباء الاعلام العراقي / واع)، نسخة منه ان "الطقس في المنطقة الوسطى ليوم الاثنين سيكون غائم جزئي الى غائم مع تساقط زخات مطر رعدية بعد الظهر كما يتصاعد الغبار في اماكن متعددة منها، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائم جزئي الى غائم مع تساقط امطار تكون رعدية"، مبينة ان "الطقس في المنطقة الجنوبية سيكون غائم جزئي واحيانا غائم مع فرصة لتساقط زخات مطر رعدية ليلا كما يتصاعد الغبار في اماكن متعددة منها".

واضافت الهيئة ان "الطقس في المنطقة الوسطى والجنوبية ليوم الثلاثاء سيكون غائم مصحوب بتساقط امطار وحدوث عواصف رعدية كما يتصاعد الغبار في اماكن متعددة منها، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائم مصحوب بتساقط امطار متوسطة الى غزيرة الشدة وحدوث عواصف رعدية"، مشيرة الى ان "درجات الحرارة ستنخفض قليلا عن اليوم السابق".

يذكر ان البلاد شهدت خلال نيسان الماضي تساقط امطار غزيرة وخاصة في المنطقتين الوسطى والجنوبية.

ت:ح.ك

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