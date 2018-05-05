السبت 5 أيار 2018 م (19 شعبان 1439 هـ)
English | كوردى


امطار رعدية وتصاعد للغبار ابتداءً من الاثنين المقبل
2018/05/05 | 10:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد/ وكالة انباء الطلبة توقعت هيئة الانواء الجوية، اليوم السبت، تساقط امطار رعدية وتصاعد للغبار ابتداءً من الاثنين المقبل، مشيرة الى ان درجات الحرارة ستنخفض قليلا.

وقالت الهيئة في بيان لها تلقت // وكالة انباء الطلبة// نسخة منه ان “الطقس في المنطقة الوسطى ليوم الاثنين سيكون غائم جزئي الى غائم مع تساقط زخات مطر رعدية […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (امطار رعدية وتصاعد للغبار ابتداءً من الاثنين المقبل) نشر أولاً على موقع (وكالة انباء الطلبة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (امطار رعدية وتصاعد للغبار ابتداءً من الاثنين المقبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة انباء الطلبة).


كامل التفاصيل في: وكالة انباء الطلبة ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ معالجة حزامين ناسفين و 3 عبوات لاصقة ومواد متفجرة في الانبار
⋙ الابتسامة تجعلك تبدو أكبر سنا
⋙ المفوضية تؤكد عدم استبدال التصويت الالكتروني باليديوي
⋙ الداخلية تكشف عن 133 حالة فساد إداري ومالي في الوزارة خلال نيسان الماضي
⋙ مجلس الوزراء يعفي مواد أولية من الرسوم الجمركية
بالفيديو والصور
⋙ فيديو| أبرز الأحزاب والتحالفات في الانتخابات النيابية اللبنانية 2018
⋙ فيديو| الأشقر: إخراج إيران من سوريا سيغير كثيرا في الساحة السياسية في لبنان
⋙ بالصور.. الحملة الانتخابية للحزب الديمقراطي الكوردستاني في السليمانية بمشاركة نيجيرفان البارزاني
الأكثر شيوعا