ترامب يصدم الأميركيين بشأن “حيازة الأسلحة”

2018/05/05 | 10:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دافع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الجمعة، عن الحق في حيازة الأسلحة، معتبرا أن اعتداءات 13 نوفمبر 2015 في باريس كانت ستودي بعدد أقل من القتلى لو أن الضحايا كانوا مزودين بأسلحة.وفي خطاب ألقاه في مؤتمر الجمعية الوطنية للأسلحة النارية (إن آر إيه)، لوبي الأسلحة الأميركي الواسع النفوذ، قال ترامب: “لا أحد لديه سلاح في […]

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